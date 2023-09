SPÖ-Chef lädt Luger-Kritiker an den „Kuchltisch“

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) verteidigt nach einem offenen Brief von 62 Parteigenossen die Bestellung des Linzer Gesundheitsdirektors. Das FPÖ-Mitglied hatte in der Vergangenheit am extrem rechten Rand angestreift. Der Vorsitzende der Landes-SP lädt die Kritiker jetzt zu einer Aussprache.