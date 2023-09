Vier Teenager in der Nacht vom Traunstein geborgen

Vier 19-jährige Freunde aus Tschechien stiegen am Dienstag um 12 Uhr über den Hernlersteig und den Traunsee-Klettersteig auf den Traunstein im Gemeindegebiet von Gmunden (OÖ). Das Quartett kam um rund 17 Uhr bei der Gmundnerhütte an und trat nach einer Rast gegen 18 Uhr den Abstieg über den Naturfreundesteig an. Die Gruppe teilte sich dann aufgrund der verschiedenen Konditionsstärken auf. Zwei Freunde kamen in der bereits eingesetzten Dunkelheit in steiles und unwegsames Gelände und konnten weder vor noch zurück.