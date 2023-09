BYD Seal: Kann er Model 3 und i4 Paroli bieten?

Potent ist er jedenfalls, der 3.8S. Mit 390 kW/530 PS und 670 Nm reißt er mächtig an, und so unangestrengt, wie das im Leben kein V8 zusammenbringen würde. Klar, so ist das bei Elektroautos. Die beiden Motoren hier sind auch noch so gut gedämmt, dass man nicht einmal ein Sirren vernimmt. Stark. So pfeilt die Robbe (= Seal) in 3,8 Sekunden auf Tempo 100, bei 180 km/h wird abgeregelt.