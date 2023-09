War damals alles besser? Die IAA vor 50 Jahren

Power to the people

Kraft zu bezahlbaren Preisen im provozierenden Sportdress, das war es, was die Massen wollten: also Novitäten wie den Audi 80 GT in Monzagelb mit Rallyestreifen, die Studie Audi Asso di Picche als Vorbote des VW Scirocco, das DAF 66 Marathon 1300 Coupé, Datsun/Nissan 260 Z (damals meistverkaufter Sportler der Welt), das noch bezahlbare Lancia Beta Coupé, den dreisitzigen Plastikrenner Matra Bagheera, Skoda 110 R Coupé, Toyota Celica GT und natürlich Opel Manta GT/E sowie den neuen Kadett C als hübsches Coupé. Damit wollte Opel zurück auf Platz eins in den deutschen Zulassungscharts und VW überholen, so wie 1972. Aber die Wolfsburger wussten, wie sie die Herzen der Massen zurückgewinnen konnten. Gerade erst hatte der Käfer das Ford Model T als bis dahin meistgebautes Volksauto entthront, jetzt signalisierten VW Jeans-Käfer, City-Käfer und Big-Käfer, dass das Krabbeltier vorläufig en vogue blieb. Und der Passat brillierte bereits als erster Superstar des neuen Baukastens aus Frontantriebs-Bestsellern.