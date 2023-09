Auf Toptransfers folgt nun die Aufarbeitung

Für ihn kam der Fehlstart aber nicht unerwartet. Ein Grund für die Misere war der viel zu kleine Kader in der Vorbereitung, in der sogar Amateurspieler die Lücken füllen mussten. Erst spät wurden Neuverpflichtungen getätigt, diese Spieler müssen erst integriert werden. Hinzu kommt, dass einige Kicker nicht mit vollem Herzen bei der Austria waren, weil sie den nächsten Schritt machen wollten, aber gültige Verträge in Lustenau haben.