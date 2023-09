Klimakleber blockierten erstmals Straßen in Wels

Neue Woche, neue Aktion: Montagfrüh waren wieder Klimakleber in Oberösterreich unterwegs. Als Ziel hatten sich die Aktivisten diesmal zwei Passagen in Wels ausgesucht: An der Kreuzung der B1 mit der B137 pickten fünf Personen am Asphalt, ebenfalls auf der B137 in Fahrtrichtung Norden klebten sechs Aktivisten.