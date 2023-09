Russland wirbt verstärkt Ausländer als Soldaten an

Russland wirbt Migranten aus Zentralasien sowie Menschen in Nachbarländern als Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine an. „Es gibt mindestens sechs Millionen Migranten aus Zentralasien in Russland, die der Kreml vermutlich als potenzielle Rekruten ansieht“, erklärte das britische Verteidigungsministerium dazu. Russland lockt mit hohen Gehältern.