Russland sucht illegal nach Rekruten in Kasachstan

In Kasachstan wird mit umgerechnet 5000 Euro Sofortprämie und festen Monatsgehältern zum Beitritt zur russischen Armee geworben. Die von der Nachrichtenagentur Reuters gesichteten Internet-Anzeigen zeigen russische und kasachische Flaggen und den Slogan „Schulter an Schulter“. Die Teilnahme an militärischen Konflikten im Ausland ist jedoch verboten.