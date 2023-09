Grünen-Politiker spricht offen über Epilepsie

Erste Hilfe: Was tun bei einem Anfall?

Bekommt man den epileptischen Anfall eines Betroffenen mit, so gilt es zuerst, die Verletzungsgefahr größtmöglich zu reduzieren. Denn bei einem Sturz besteht das Risiko weiterer Verletzungen, besonders im Kopfbereich. Im Straßenverkehr sollte man bei Gefahr andere Verkehrsteilnehmer anhalten, in Häusern gefährliche Absturzkanten wie Treppen abschirmen.