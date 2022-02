Epilepsie: „Als würde es Gewitter im Kopf geben!“

Viele Patientinnen, die an der Krankheit Epilepsie leiden, beschreiben ein Gefühl von einem „Gewitter im Kopf“. Dabei gibt es verschiedene Formen von Epilepsie, die Früherkennung ist äußerst essentiell. Doch was steckt hinter dieser Krankheit? Wie gefährlich ist sie? Und wie gelingt ein möglichst normales Leben für diese Menschen? Darüber spricht die leitende Oberärztin des Epilepsiezentrums an der Kinderklinik AKH Wien, Univ. Prof. Dr. Martha Feucht, im Gesundheitsmagazin mit Moderatorin Raphaela Scharf.