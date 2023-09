Aiwanger: Bruder schrieb entdecktes Flugblatt

Aiwanger (51) hatte bereits am Samstag schriftlich zurückgewiesen, das Flugblatt selbst geschrieben zu haben. Gleichzeitig räumte er aber ein, es seien „ein oder wenige Exemplare“ in seiner Schultasche gefunden worden. Am Donnerstag entschuldigte sich der Politiker erstmals öffentlich. Er könne sich nicht erinnern, als Schüler je den Hitlergruß gezeigt zu haben.