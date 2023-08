Scholz drängt zur Aufklärung der Aiwanger-Affäre

Die CSU regiert gemeinsam mit den Freien Wählern in Bayern. Aiwanger, der Vorsitzende der Freien Wähler, dementierte am Wochenende Vorwürfe, dass er als 17-Jähriger ein antisemitisches Flugblatt an seiner damaligen Schule verfasst habe. Dessen Bruder bekannt sich später dazu. Der Vorsitzende distanzierte sich von dem Inhalt, fügte aber hinzu, er könne sich nicht erinnern, ob er das Blatt verbreitet habe.