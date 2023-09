Niger entzog Frankreichs Botschafter die Immunität

Zudem hat die Militärjunta internationalen Organisationen die Arbeit in militärischen „Einsatzzonen“ verboten. „Alle Aktivitäten oder Bewegungen in den Einsatzzonen sind vorerst ausgesetzt“, erklärte das Innenministerium in der Hauptstadt Niamey am späten Donnerstagabend. Die Maßnahme werde aufgrund der „aktuellen Sicherheitslage“ ergriffen, hieß es weiter. Von dem Verbot sind UNO-Behörden, Nicht-Regierungs- und andere internationale Organisationen betroffen. Wo sich diese „Einsatzzonen“ befinden, ist nicht näher erläutert worden.