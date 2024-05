Motorradfahrer bei Crash mit Pkw schwer verletzt

Sturz mit tödlichem Ausgang

Ein tragischer Unfall ereignete sich Freitagvormittag auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1). Ein Motorradfahrer war in Fahrtrichtung Schwechat unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Rannersdorf im Bezirk Bruck an der Leitha aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve zu Sturz kam. Ersthelfer reanimierten den 43-jährigen Lenker, für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit.