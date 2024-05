Vermisster Wanderer bei Suchaktion tot aufgefunden

Tragischer Alpinunfall am Freitag im Tiroler Alpbachtal: Nachdem ein 82-jähriger Deutscher von einer Wanderung am Reither Kogel nicht mehr zurückgekehrt war, wurde am Abend eine große Suchaktion gestartet. Mitten in der Nacht herrschte dann traurige Gewissheit: Der Mann konnte nur noch tot aufgefunden werden.