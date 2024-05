Song Contest: Niederlande nicht im Finale dabei

„Wir möchten klarstellen, dass entgegen einiger Medienberichte und Spekulationen in den sozialen Medien in diesen Vorfall kein anderer Darsteller oder Delegationsmitglied verwickelt war“, hieß es in dem Statement, das auch auf X (vormals Twitter, siehe Posting unten) veröffentlicht wurde. Demnach hat die schwedische Polizei die Beschwerde eines weiblichen Mitglieds der Produktionscrew nach einem Vorfall nach Joosts Auftritt im Halbfinale am Donnerstagabend untersucht.