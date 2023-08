„Wollen französische Armee nicht im Niger haben“

Neben nigrischen waren auch wieder zahlreiche russische Fahnen in den Händen der Menschen zu sehen. Auf Schildern forderten sie den Abzug der französischen Truppen. „Wir wollen die französische Armee nicht in Niger haben“, sagte der Demonstrant Abou Kountche. Am Samstag hatten sich bereit rund 20.000 Menschen zur Unterstützung der nigrischen Machthaber in einem Stadion in der Hauptstadt Niamey versammelt und damit gedroht, die französische Botschaft und eine Militärbasis zu stürmen.