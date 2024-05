Ram-di-dam-dam-dam

Als die Moderatorin beim Halbfinale in Malmö in einer herrlich ironischen, musikalischen Liebeserklärung an den Eurovision Song Contest davon sang, dass dieser natürlich ganz unpolitisch ist, da musste sie selbst breit grinsen. Darauf kann die Rundfunkunion EBU alljährlich noch so mantraartig pochen – der ESC ist und bleibt eine große politische Bühne. Und in diesem Jahr mehr denn je, da gleich zwei Kriege den Contest überschatten.