Albon sicher: „Alle Teams werden ihn jetzt jagen“

Die Zusammenarbeit mit „Superhirn“ Adrian Newey hat bei vielen Fahrern Spuren hinterlassen. In den Genuss kam einst auch Williams-Pilot Alex Albon. Er ist sich sicher, dass die Jagd auf den Briten eröffnet ist. Dass der Ingenieur Red Bull nun verlässt, sorgt auch im Fahrerlager für Gesprächsstoff. „Allein schon in sein Büro reinzukommen ist einschüchternd“, gibt so etwa Daniel Ricciardo zu.