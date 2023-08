Öffentlichkeit wegen Technikfehlern ausgeschlossen

Fehler in der Technik

Ursprünglich war für Donnerstag geplant, die Opfer in einem anderen Raum einzuvernehmen. Weil es bei der Übertragung in den Gerichtssaal aber massive technische Probleme und Verständigungsschwierigkeiten gab, wurde die Verhandlung erst für längere Zeit unterbrochen. Die Vorsitzende des Schöffensenats, Richterin Michaela Sanin entschied, dass die Opfer im Verhandlungssaal aussagen. Aus Gründen des Opferschutzes allerdings in Abwesenheit aller Angeklagten und der Öffentlichkeit, es blieben nur Schöffensenat, Staatsanwältin und die Verteidiger im Saal.