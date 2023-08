Probebohrungen am Mönchsberg starten

An Werktagen von acht bis 16 Uhr werden sich die Bohrköpfe der meterhohen Bohrtürme am Mönchsberg Schritt für Schritt durch die verschiedenen Gesteinsschichten fräsen. Bis zu 100 Meter will man an manchen Stellen in die Tiefe bohren. Innerhalb der nächsten drei Monate sollen die Probebohrungen und Analysen abgeschlossen sein. Darauf basierend will man die nächsten Schritte planen.