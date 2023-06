Großprojekt „Festspielbezirk“ dauert bis 2032

Damit die Bespielbarkeit des Großen Festspielhauses auch in den Sommermonaten garantiert ist, pausieren die Sanierungsarbeiten in dieser Zeit. „Das Gesamtprojekt verlängert sich dadurch voraussichtlich um zwei Jahre bis 2032“, wurde erklärt. Was die Kosten betrifft, so hat es im November 2021 geheißen, dass die bisher veranschlagten Kosten des Großprojektes rund 262 Millionen Euro „plus einer Valorisierung“ betragen würden.