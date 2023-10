Tief entspannt dank Alexander-Technik

Selbstwahrnehmung bringt Erfolg

Die Alexander-Technik hilft, übermäßige muskuläre Spannung zu reduzieren. Fehlhaltungen zu erkennen und sich gut zu spüren, ist wichtig, um alte Bewegungsmuster zu verändern und Verspannungen zu lösen. Oft belasten wir den Rücken oder den Nacken unnötig, spannen unsere Schultern in bestimmten Situationen an. Meistens empfinden wir unsere Gewohnheiten als normal, sodass es uns nicht auffällt, wenn sie sich in eine falsche Richtung entwickeln. Dabei müssen wir es uns nur bewusst machen: Wie halte ich gerade den Kopf? Wo sind meine Schultern? Wie geht es meinem Rücken? Sitze ich aufrecht? Was machen meine Arme und Beine?