„Vernichtung des Gegenübers“: 15 Jahre Haft

Er sei ein Intensivtäter, habe eine explosive, emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Die sich in den angeklagten Taten mehr als deutlich äußerte. Nur weil ein 62-Jähriger ihn in der Wiener U-Bahn aufforderte, nicht so breitbeinig dazusitzen, prügelte der Angeklagte ihn am 4. Jänner fast tot.