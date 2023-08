Trafikant in der U-Bahn fast tot geprügelt

„Habe Prinzipien im Leben“

Im Prozess um versuchten Mord und schwere Körperverletzung in mehreren Fällen zeigt er sich geständig. Nicht aber zum Mordversuch: „Eines weiß ich ganz genau: Ich wollte ihn nicht töten. So ein Mensch bin ich nicht. Ich hab‘ Prinzipien in meinem Leben, an die ich mich streng halte“, bekennt sich der Wiener schuldig zu einer absichtlich schweren Körperverletzung an dem Trafikanten.