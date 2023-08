Klimaaktivistin Anja Windl in Deutschland in Haft

Nicht erster Polizeigewahrsam

Anja Windl nahm zuletzt an Protestaktionen in München teil und war laut eigener Aussage bereits mehrere Stunden in Polizeigewahrsam. „Aber das bin ich ja schon aus Österreich gewohnt“, sagte sie in einem Interview der Bild-Zeitung. Die gebürtige Deutsche ist eines der bekanntesten Gesichter der Bewegung hierzulande. Sie studiert in Klagenfurt Psychologie und wohnt in Graz. In den vergangenen Monaten wurde ihr mit einer Ausweisung aus Österreich gedroht.