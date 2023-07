„Es benötigt anscheinend andere Hebel der Störung“

Für die tiefgreifende Veränderung, die man nun brauche, benötige es anscheinend auch andere Hebel der Störung, so die Aktivistin. Proteste an Flughäfen schließe man nicht aus. Und: „Man könnte durchaus auch überlegen, an fossile Infrastruktur zu gehen.“ Die Letzte Generation begründet ihren radikalen Protest mit einem radikalen Gefühl: „Verzweiflung. Verzweiflung vor der drohenden Klimakatastrophe.“