Unwetter weckt Bilder von Katastrophe mit 13 Toten

Nach dem Hochwasser Anfang der Woche heißt es in Tirol aufräumen. Dass keine Menschen zu Schaden kamen, ist das größte Glück in diesem Unglück. Vor fast genau 36 Jahren hatten 13 Menschen im Ötztal kein Glück im Unglück. Die Ache riss sie in den Tod. Eine Zeitzeugin erinnert sich.