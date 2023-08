Wetterumschwung bringt den Sommer wieder zurück

Besserung in Sicht

Laut Meteorologen von Ubimet zieht ab Donnerstag ein kleines Hoch auf, welches zwischen kleineren Regenschauern spätsommerliches Schönwetter bringt und die Temperaturen wieder wärmer werden lässt. Am Samstag kann das Thermometer bis auf 29 Grad klettern. Die Bedingungen sind also ideal, um sich am Wochenende eine Auszeit am See oder im Freibad zu gönnen. Bei einem Besuch am Bleiburger Wiesenmarkt, welcher vom 1. bis zum 4. September stattfindet, steht das Wetter ebenfalls nicht im Wege.