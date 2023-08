Jaguar überschlug sich auf Rheintalautobahn

Ein 38-jähriger Lenker war am Sonntagabend um 22.40 Uhr auf der Rheintalautobahn A14 in Fahrtrichtung Tirol unterwegs, als er auf Höhe Lauterach plötzlich die Kontrolle über seinen Jaguar verlor. Der Luxuswagen geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam schließlich am Dach zum Liegen.