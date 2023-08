Darum sollten Sie keine Papierstrohhalme verwenden

Für ihre jüngst in der Fachzeitschrift „Food Additives & Contaminants“ veröffentlichte Studie untersuchten Thimo Groffen, Umweltwissenschaftler an der Universität Antwerpen in Belgien, und sein Team eine „möglichst breite Palette“ von auf dem Markt erhältlichen Strohhalmen auf 29 verschiedene sogenannte per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, kurz PFAS. Die insgesamt 39 Strohhalme verschiedenster Herkunft bestanden aus Papier, Bambus, Glas, Edelstahl und Kunststoff und wurden in jeweils zwei Runden auf die bedenklichen, teils unerforschten Substanzen (siehe unten) getestet.