Ermutigung

In Ecuador wurde letzten Sonntag Geschichte geschrieben. Seit einem Jahrzehnt kämpfen Umweltschützer gegen Ölförderungen im Yasuni-Nationalpark des Amazonas-Regenwaldes, einem Naturparadies mit Hunderten Vogelarten und tausend verschiedenen Baumsorten. Zuletzt sammelten die Yasunidos, wie sich die Ökos nennen, 750.000 Unterschriften für eine Volksabstimmung. Am Sonntag stimmte eine klare Mehrheit von 59,31 Prozent für ein Ende der Ölförderung. Innerhalb von einem Jahr müssen die Bohrlöcher versiegelt, die Anlagen abgebaut und das Areal renaturiert werden. Erstmals bleibt das Öl in der Erde, das Land verzichtet auf viel Geld.