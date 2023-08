Polizeifoto öffentlich: Trump stellt sich Behörden

Ex-Präsident beklagt erneut Strafverfolgung

Wie der „Guardian“ berichtet, dürfte der von Trump gewählte Zeitpunkt dafür aber Kalkül sein - er erschien nämlich just zur besten TV-Sendezeit vor Ort. „Das ist ein sehr trauriger Tag für Amerika“, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) kurz vor seinem Abflug aus Atlanta. „Das hätte nie passieren dürfen“, bekräftigte der republikanische Präsidentschaftsbewerber, der bei der Wahl 2024 erneut antreten will. Er sprach erneut davon, die Strafverfolgung gegen ihn sei nichts als Wahlbeeinflussung. Was hier geschehe, sei eine Farce. „Ich habe nichts falsch gemacht“, beteuerte er. „Und jeder weiß das.“ Er habe jedes Recht gehabt, die Ergebnisse der Präsidentenwahl 2020 anzuzweifeln, behauptete der 77-Jährige.