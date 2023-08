Nach Trump-Polizeifoto: Die Knast-Bilder der Stars

Elvis Presley

Die Rock-'n'-Roll-Legende ist der Einzige in unserer Aufzählung hier, der sich nichts hatte zuschulden kommen lassen, oder dafür in Verdacht stand. Das Bild entstand, als er 1970 auf einer Polizeistation in Colorado, war, um ein Ehrenabzeichen der Polizei entgegenzunehmen, als man ihm anbot, sein eigenes Fahndungsfoto zu machen. Der Entertainer ließ sich nicht zweimal bitten und posierte lustig für die Kamera.