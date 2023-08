Kaltfront naht: Starkregen- und Hochwasserwarnung

Die Vorarlberger Landeswarnzentrale warnt vor Starkregen am Wochenende. Von Sonntag bis einschließlich Montag sei im ganzen Land mit kräftigen Gewittern, Starkregen und Sturmböen zu rechnen, hieß es in einer Mitteilung am Freitagnachmittag. Ähnlich sieht es für Tirol aus - aufgrund der erwarteten starken Niederschläge gilt in Teilen des Landes sogar Hochwasserwarnung.