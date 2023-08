Grenzpolizei nimmt jeden Tag einen Schlepper fest

Migranten allgegenwärtig

Fast ein Fünftel aller Flüchtlinge wurde heuer im Bezirk Oberpullendorf registriert. Größere Gruppen an Migranten, so wie am Mittwoch in den Vormittagsstunden mitten in Lutzmannsburg, prägen wieder öfters das Ortsbild in den Gemeinden entlang der Schleuserrouten. Ähnlich ist die Situation in Nikitsch und Deutschkreutz.