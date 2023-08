S4: Ministerin schlägt jetzt Tempo 80 vor

Länder wollen sich Pläne im Detail ansehen

Burgenland Landesrat Dorner will den Vorschlag nun prüfen: „Wir müssen uns im Detail ansehen, wie dieser Plan in der Praxis umsetzbar ist und vor allem, ob er für unsere Pendler eine brauchbare Gesamtlösung bringt.“ Das Burgenland und Niederösterreich fordern zudem, auch noch alternative Varianten zu prüfen. „Im Vordergrund muss stehen, schleunigst Maßnahmen zu setzen, die größtmögliche Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer bringen“, so Dorner.