S 4: Nach Todesserie folgt nun Polit-Gipfel

„Es ist hoch an der Zeit, dass in den S4-Sicherheitsausbau endlich Bewegung reinkommt“, so Dorner. Leider sei es zu völlig unnötigen Verzögerungen gekommen, etwa durch die Frage einer UVP-Prüfung. „Es muss zu einer Beschleunigung des Verfahrens kommen, damit tragische Unfälle wie am vergangenen Wochenende bald der Vergangenheit angehören“, erklärt Dorner.