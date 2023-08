Die SPÖ: Vom Dauerstreit in die ungewisse Zukunft

1. Die Wahlergebnisse: In der letzten Nationalratswahl verzeichnete die SPÖ das schwächste Ergebnis ihrer Geschichte. Man verlor Stimmen, obwohl die FPÖ in einer tiefen Krise war. Bei den Landtagswahlen 2023 gab es in Kärnten ein fettes SPÖ-Minus von fast zehn Prozentpunkten. In Salzburg regierte einst eine sozialdemokratische Landeshauptfrau, nun ist ihre Partei genauso wie in Niederösterreich abgeschlagener Dritter.