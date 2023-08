Cannabis und Co.: Drogenring in Wien gesprengt

Fünfstelliger Eurobetrag in Kryptowährung

Entdeckt wurde ebenso ein hoher fünfstelliger Eurobetrag in Kryptowährung. Festgenommen wurde der 32-Jährige und ein 26-jähriger Wiener in einer Wohnung in Hernals. Der jüngere gestand, im Auftrag des Hauptverdächtigen Drogen abgepackt und für den Verkauf vorbereitet zu haben. Am 11. Juli wurde schließlich ein weiterer Komplize - ein ebenfalls 32-jähriger Wiener - in Gewahrsam genommen.