Nach Kollision mit Pkw einfach weiter gesaust

Ein ordentlicher Schreck dürfte einer 31-jährigen Pkw-Lenkerin am Donnerstagmorgen in die Glieder gefahren sein. Als sie kurz nach 7 Uhr auf der L4 von Krumbach in Richtung Doren unterwegs war, kam ihr in einer unübersichtlichen Kurve ein zweites Fahrzeug entgegen.