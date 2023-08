BRICS: Übersetzer von Xi Jinping Zutritt verwehrt

Zuerst sorgte Chinas Staatschef mit einer verpassten Rede für Verwirrung beim Gipfel der Staatenvereinigung BRICS in Südafrika für Aufsehen. Danach ist es zu einem Zwischenfall mit einem seiner Berater gekommen. Dem Dolmetscher wurde der Zutritt zum Konferenzsaal untersagt. In den sozialen Medien verbreiteten sich anschließend Aufnahmen von dem kleineren Gedränge zwischen dem chinesischen Beamten und dem Sicherheitspersonal in Johannesburg (siehe Video oben).