BRICS-Gipfel: Staatenbund wird nun erweitert

Verhaftung droht: Putin bleibt BRICS-Gipfel fern

Der chinesische Präsident Xi Jinping, Brasiliens Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva, Indiens Premierminister Narendra Modi und Ramaphosa sind in Johannesburg. Der russische Präsident Wladimir Putin wird per Video zugeschaltet. Wäre er angereist, hätte er befürchten müssen, wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen während der russischen Invasion in der Ukraine gemäß dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag festgenommen zu werden.