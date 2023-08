Jennifer Aniston ließ sich Lachs-Sperma spritzen

Lachs-Sperma-Gewinnung

Hört man von solch skurrilen Beauty-Behandlungen, fragt man sich natürlich: „Wie gewinnt man dieses angebliche Wundermittel?“



Um an das Ejakulat der Tiere zu gelangen, werden sie zunächst gefangen, um sie dann „abzustreifen“, so wird der Vorgang in der Fischerei genannt. Der Fisch wird dabei von vorne nach hinten mit einem leichten Druck am Bauch entlang „massiert“.

Die sogenannte Fischmilch kann dann einfach abgefangen werden, im Anschluss wird das Tier dann wieder freigelassen und nimmt somit keinen direkten Schaden. Handelt es sich aber um Lachse in der freien Wildbahn, kann durch diese Methode die Reproduktion dennoch stark beeinträchtigt werden, da die Tiere sich meist nur einmal reproduzieren können und dann versterben.