Quadratisch, praktisch, gut für die Innenstädte

Wer Holz für Böden, Fassaden, Furniere, Gebäude oder Möbel braucht, kommt an der Firma Keplinger in Traun kaum vorbei. Auch für die Klima*Inseln hat das Unternehmen das passende Material: Lärchenholz wurde zur Verfügung gestellt - und eine Fläche am Firmengelände, wo nun der Prototyp der fünf mal fünf Meter großen Würfel steht und am 29. September auch ein Info-Tag von 10 bis 14 Uhr stattfindet.