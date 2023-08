Manner mag man jetzt auch hochprozentig

Sie gehören zu Österreich wie Mozartkugeln, Sachertorte und Red Bull: Manner-Schnitten! Jetzt setzt die Traditionsmarke aus Wien ein Ausrufezeichen in der Verwertung von Überschüssen in der Produktion. Die sogenannten Backperlen, also der Waffelteig, der an den Seiten der Waffeleisen hervorquillt, ist in Zukunft die Basis für Hochprozentiges.