Statt Job-Offensive: Mitarbeiter werden umgeschult

Um 100 Millionen Euro baut Windhager derzeit in Pinsdorf (Oberösterreich) ein Wärmepumpen-Werk. Weil der Markt für Biomasseheizungen in Turbulenzen ist und derzeit auch Kurzarbeit am Standort in Salzburg angesagt ist, änderte das Unternehmen seine Pläne rund um das Mega-Projekt im Traunviertel.