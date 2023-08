Ärger über Zerstörung des Krimmler Tauernwegs

Das BDA und die LUA haben bereits unabhängig auf die Notwendigkeit der Wiederherstellung des im Jahr 2020 durch Baggerarbeiten zerstörten ersten Wegabschnittes des Krimmler Tauernweges hingewiesen. Diese eindringliche Forderung wurde durch das Gutachten eines naturkundlichen Amtssachverständigen untermauert. Der Sachverständige stellte fest, dass die bisherigen Maßnahmen weder eine Instandhaltung noch Instandsetzung darstellen, sondern über das zulässige Maß an Eingriffen in die Natur hinausgingen und diese sogar erheblich beeinträchtigt und geschädigt haben. Außerdem wurden nicht genehmigte Baumaßnahmen in unmittelbarer Nähe des Weges durchgeführt.