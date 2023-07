Naturschützer erbost über Bagger im Nationalpark

Ein gelber Bagger am beliebten Krimmler Tauernweg erregt im beschaulichen Nationalpark Hohe Tauern die Gemüter. Am ersten Juli-Wochenende hat eine Wandergruppe den Bagger hundert Meter hinter der Windbachalm entdeckt, die am Weg vom Krimmler Achental hoch zur italienischen Grenze liegt. Auch Mitarbeitern der Nationalparkverwaltung fiel das Fahrzeug auf, für das es im hochalpinen Gelände eine Genehmigung braucht. Nach langem Rätselraten stellte sich heraus: Eine Firma wurde von Landwirten beauftragt, Murenabgänge zu beseitigen und stellte den Bagger dort ab.