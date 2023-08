Kühle Kirchen und cooler Bischof

Abkühlung im Gotteshaus

Nicht nur der Bischof, sondern auch seine Mitarbeiter gehen mit der Zeit und präsentieren „coole“ Aktionen. 2018 beispielsweise wurde eine Landkarte der kühlsten sakralen Gebäude des westlichsten Bundeslandes erstellt. Die Rangliste führte am Ende die Basilika in Bildstein mit nur 15 Grad Celsius an. Aber auch in Kirchen in Dornbirn, Laterns, Bürs sowie vielen weiteren Orten blieb die Temperatur trotz der Hitze im Freien bei angenehmen 20 Grad. Ein Besuch könnte sich lohnen!